CONGRESSO Federazione Industria USL: Daniele Tomasetti riconfermato segretario Il Congresso di federazione rinnova la fiducia a Tomasetti che traccia la linea e gli obiettivi sul fronte della tutela dei lavoratori

Vertenze aperte, diritti da garantire, tutele ai lavoratori. Il riconfermato segretario della Federazione Industria e Artigianato USL, Daniele Tomasetti, traccia il bilancio di quanto fatto finora per i dipendenti del comparto e guarda agli obiettivi dell'immediato futuro.

"Voglio ringraziare chi mi ha voluto - commenta Tomasetti - e chi ci ha messo la faccia, oggi, partecipando (al quarto Congresso di federazione, nda). Rivolgiamo la nostra attenzione alle persone: è il modo in cui lavoriamo. Il nostro obiettivo è difendere le attuali tutele e implementarle, anche in vista di quello che sta per arrivare o che è già arrivato. Intendo tutte le sfide tecnologiche che dovremo affrontare e gli effetti che queste avranno sia in ambito impiegatizio sia operativo. Siamo arrivati a luglio 2026 con tutti i contratti della Federazione rinnovati: industria, artigianato, edilizia. I lavoratori di questi tre comparti possono, di fatto, beneficiare di un contratto rinnovato fino a dicembre 2028".

Tante le questioni aperte, come le vertenze aziendali. "Spero che si possa arrivare alla risoluzione della vertenza aziendale con Colombini - spiega Tomasetti - oltre a, più in generale, vertenze individuali, economiche, disciplinari, mancati pagamenti di busta e paga e altro".

Durante il Congresso il punto sullo stato di salute di un settore trainante per l'economia sammarinese. Tra gli ospiti il segretario all'Industria, Rossano Fabbri, che si è soffermato sull'importanza del ruolo del sindacato nella tutela dei lavoratori e sul fronte della partecipazione. Formazione, sicurezza sul lavoro, dignità degli occupati alcuni dei temi toccati da Fabbri che apre alla dimensione europea, con l'Accordo di associazione. San Marino esporta il 90 per cento proprio verso l'Europa e, all'interno di questa percentuale, la stragrande maggioranza è rappresentata dai flussi con la vicina Italia.

Nel servizio l'intervista a Daniele Tomasetti (segretario Federazione Industria e Artigianato USL)

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