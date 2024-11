SINDACATO Federazione Pensionati Cdls, riconfermato a Segretario Pier Marino Canti A fuoco le priorità, dalla sanità alla riforma pensionistica

Dopo un Congresso che ha sancito una crescita del consenso e della rappresentatività nel mondo della terza età, con il primato di oltre 4mila iscritti e iscritte, la Federazione Pensionati vede insediare il neo direttivo, rinnovato e con una forte presenza femminile, nella riconferma del Segretario Pier Marino Canti, che torna sulle priorità nella tutela dell'anziano sul fronte del welfare, nella difesa delle pensioni e del potere d'acquisto di una fascia di popolazione sempre più numerosa.

“Stiamo parlando di priorità come la sanità – dice il Segretario Canti - come il discorso del rivedere la riforma pensionistica, che riteniamo sia stata fatta non molto bene. Ci sono tutta una serie di questioni legate alla terza età, al problema degli anziani, il discorso della casa di riposo. Molta carne al fuoco, direi, che da domani ci dovrebbe già essere vedere protagonisti, per cercare di cominciare a lavorare. “Le chiacchiere bastano, bisogna fare i fatti”.

Marco Beccari, Presidente del Congresso di Federazione parla di una assise molto partecipata, con interventi qualificati, che hanno confermato le tesi congressuali, andando a rinvigorirle. “Io sono molto contento della Federazione Pensionati, ma anche in generale della Confederazione. E' stato un congresso, anche quello, partecipato e con contributi importanti. Credo che il sindacato abbia un ruolo ancora molto importante da svolgere nella società e potrà farlo con la forza che si porta dietro. Io sono un ottimista di natura: ci sarà molto da fare, ma ci saranno anche soddisfazioni che ci potremo togliere”.

Nel video, le interviste a Pier Marino Canti, Segretario Federazione Pensionati Cdls e a Marco Beccari, Presidente del Congresso della FNPS

