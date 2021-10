Federazione Pensionati Cdls, Stacchini: "I Fondi Pensione non si toccano" Ultima tappa della maratona congressuale della Cdls, con l'VIII Congresso della Federazione Pensionati

“I Fondi Pensione non si toccano”. L'altolà a Governo e gruppi consiliari arriva dal Segretario uscente della Federazione Pensionati, Armando Stacchini, per "l'emendamento", poi ritirato, che “autorizzava il Comitato Esecutivo dell'ISS a prelevare liquidità dal fondo pensione del primo pilastro, di fatto delegittimando il Consiglio di Previdenza - denuncia - consentendo a un organo tecnico, non rappresentativo delle parti sociali, di disporre di soldi non suoi”. Secco no del sindacato all'operazione, sulla quale - dice - “comunque vigileremo”, restando aperto “il timore – ha detto Stacchini - che la misura possa essere riproposta in altri contesti, per esempio, in finanziaria”.

Con una popolazione che invecchia, si guarda al ruolo del sindacato nella tutela del disagio delle persone anziane, non solo economico, ma anche legato alla solitudine e all'abbandono, con l'idea di istituire lo Sportello per l'Ascolto, coinvolgendo “volontariato e associazioni assistenziali pubbliche”. Accolta, poi, dalla Federazione Pensionati la proposta della Cdls di creare un fondo specifico per i pensionati non autosufficienti da finanziare con un contributo (ipotesi dello 0,5%) a carico di tutte le pensioni, che abbia una legittimità legislativa e controllo dalle parti sociali, affiancandosi al welfare pubblico”.

Riforma previdenziale, infine: “Non accetteremo proposte – dice Stacchini – di legare l'assegno pensionistico all'ICEE, né al patrimonio del pensionato e della sua famiglia”, contrario ad un approccio "che demonizza i piccoli risparmiatori e i proprietari di immobili”.

Nel video, l'intervista ad Armando Stacchini, Segretario uscente FNPS -Cdls

