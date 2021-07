Federazione Pubblico Impiego USL: "Iss 'pecora nera', non è stata fornita alcuna documentazione"

“L’Adozione del Secondo Fabbisogno del settore pubblico allargato non è un mero “esercizio di stile” ma rappresenta la strada maestra per la definizione della Pubblica Amministrazione per il prossimo triennio”: ne è convinta la Federazione Pubblico Impiego dell'Unione Sammarinese Lavoratori. “Sicuramente le proroghe fatte in questi ultimi periodi – fa notare il sindacato - avrebbero dovuto giovare in quanto hanno concesso ulteriore tempo all’Esecutivo per delineare una linea d’indirizzo precisa sui servizi da offrire alla popolazione. Ma tutto questo – commentano con rammarico - non c’è stato”.

Per USL “la vera e propria “pecora nera” è l’Iss in merito al quale le Segreterie di Stato preposte non hanno nemmeno preso in considerazione la possibilità di produrre alcuna documentazione sullo stato attuale. Il sindacato sottolinea infine “come purtroppo la PA sia ancora afflitta dalla piaga del precariato. “Se in campo sanitario e socio sanitario – conclude - ci sono state risposte, in tanti altri comparti no. Urge pertanto regolarizzare le posizioni dei dipendenti del restante Settore Pubblico Allargato”.