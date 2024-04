Federconsumatori Rimini: quanto è costato mettersi in viaggio per Pasqua? Tra il caro voli che non trova soluzione e gli aumenti di hotel e ristoranti, le vacanze son state salate per gli italiani.

Terminato il primo ponte di primavera, quello legato alle vacanze pasquali, Federconsumatori Rimini fa i conti in tasca agli italiani per vedere quanto è costato mettersi in viaggio. Secondo alcune stime il caro voli ha colpito anche quest’anno: a rimetterci soprattutto i lavoratori e gli studenti fuori sede poter rientrare a casa dalle famiglie. Nonostante dunque gli sforzi messi in campo dal governo, il fenomeno del caro-voli sembra senza soluzione. L’Osservatorio Federconsumatori ha inoltre rilevato aumenti medi del +20% sui treni, e del +55% sui pullman.

Tutto questo non ha comunque scoraggiato gli italiani dal mettersi in viaggio. Tra le mete preferite anche quest’anno figurano quelle rivierasche, ma c'è chi ha scelto la montagna, con le piste ancora aperte in alta quota, la vacanza in agriturismo e le città d'arte. In questo caso registrati forti aumenti dei prezzi in hotel e ristoranti: soggiornare per un weekend in camera doppia con la colazione inclusa a due persone è costato il 66% in più rispetto al weekend precedente.

Circa 1 famiglia su 6 secondo le prime stime ha scelto di partire il 96% dei casi è rimasto in Italia, riscoprendo le città d’arte, ma anche i piccoli borghi. Chi ha scelto il pranzo di Pasqua o di Pasquetta fuori casa (1 famiglia su 4), ha preferito soprattutto agriturismi e ristoranti. In molti non hanno rinunciato, al consueto pic nic o barbecue all’aperto.

