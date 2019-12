EMILIA ROMAGNA Federconsumatori: rivedere norme apertura negozi per le feste 'Equilibrio' dovrebbe essere la parola d'ordine per il rispetto delle nostre festività, religiose e civili

Federconsumatori: rivedere norme apertura negozi per le feste.

La Federconsumatori alla vigilia del periodo di feste rilancia la necessità di rivedere la normativa che riconosce la totale libertà alle imprese sugli orari di apertura, infatti anche quest'anno in Emilia Romagna diverse strutture commerciali saranno aperte a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Per l'associazione è necessario "rivedere in profondità quanto introdotto dal Governo Monti, non soltanto sul fronte degli orari di apertura", ma anche "sul fronte della crescita di nuove strutture commerciali di grandi dimensioni" . Parla di ricostruire "un equilibrio tra le esigenze dei consumatori e dei lavoratori, tra quelle delle imprese grandi e quelle piccole, tra il commercio di grandi dimensioni delle periferie e quello di medie e piccole dimensioni nei quartieri e nei centri storici, oggi in sofferenza. Nell'ottica di garantire il rispetto delle festività, religiose e civili, parte integrante della nostra cultura.



