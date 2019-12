Federpensionati CSU: Pozzi e Stacchini all'Esecutivo Ferpa-Ces

I segretari delle Federazioni Pensionati della Csu, Elio Pozzi e Armando Stacchini oggi a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Comitato Esecutivo del Sindacato Europeo dei Pensionati. Tra i temi in discussione: le condizioni degli oltre 100 milioni di anziani in Europa; la disparità di trattamento dei pensionati nei vari Paesi membri, nonché la disparità fra uomini e donne; ancora, l'azione del sindacato per la difesa dei livelli di stato sociale.