Ferragosto: esplode la voglia di sole e mare, ma occhio al meteo

Nella terza estate segnata dalla pandemia, ma con dati del contagio in miglioramento, esplode la voglia di sole e mare. Le spiagge si confermano le mete preferite per il turismo agostano. Secondo Confcommercio, nel periodo che va dall'8 al 21 agosto, saranno 14 milioni gli italiani in vacanza. Numero che sale a 22 milioni di viaggiatori se si guarda all'intero mese.

Rilevanti anche le cifre della spesa complessiva: è di oltre 11 miliardi di euro. Quattro intervistati su 10 cercano relax e altri quattro puntano invece a una vacanza attiva, con la scoperta di posti nuovi, divertimento e attività nella natura. Il mare ottiene le preferenze maggiori (viene scelto dal 61% dei vacanzieri), seguito alla montagna al 23%.

In un Ferragosto di entusiasmo dopo l'ultima ondata di Covid, bisognerà però fare i conti con il meteo. Secondo i bollettini, si fa strada la probabilità di pioggia e temporali per il 15 agosto, soprattutto nella prima metà della giornata e nelle aree del centro-nord.

Dati incoraggianti sul fronte turistico arrivano anche da San Marino. Il neo presidente di Usot, Rossano Ercolani, parla di numeri in linea con quelli del 2019. Buona la performance delle strutture ricettive fino alla fine di agosto. E si lavora per accogliere sempre più turisti a settembre. Tra gli elementi fondamentali, per Ercolani, gli eventi che stanno portando pubblico sul Titano. “Siamo fiduciosi – dice – che la stagione si chiuderà ancora meglio di come è iniziata”.