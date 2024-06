IEG Fiera Rimini: salone dell'idrogeno alla fiera delle rinnovabili Key

Un "Salone dell'idrogeno" sarà una delle novità della prossima expo italiana delle fonti rinnovabili "Key", che si terrà alla fiera di Rimini dal 5 al 7 marzo del 2025. Lo prevede un accordo siglato da Italian Exhibition Group (che organizza l'evento riminese) e Hannover Fairs International (Hfi), filiale italiana di Deutsche Messe Ag. Il Salone si pone l'obiettivo di diventare, a livello internazionale, il luogo di discussione privilegiato sui temi dell'idrogeno e sulla sua importanza per la transizione energetica, nonché momento di riferimento per i principali player coinvolti, per incontrarsi, confrontarsi e sostenere la nascita di nuovi progetti.

“Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità dell’idrogeno e per questo motivo lo abbiamo incluso fin dal primo momento fra le aree espositive di KEY. Oggi, siamo orgogliosi di annunciare una nuova joint venture, con un partner di grande rilevanza ed esperienza come Hannover Fairs International GmbH, che dalla prossima edizione di KEY ci consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza dell’idrogeno all’interno della nostra manifestazione, con un Salone interamente dedicato, destinato a diventare un punto di riferimento a livello internazionale”, ha commentato Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG.

