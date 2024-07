RIMINI Fiere: Ieg cresce e costruisce due nuove strutture temporanee

Al via, alla Fiera di Rimini, i lavori per la creazione di due nuove strutture temporanee: i padiglioni, posizionati all'ingresso Est, serviranno a soddisfare la crescita commerciale delle principali manifestazioni e faranno il loro debutto a novembre, in occasione di Ecomondo 2024, in attesa del nuovo padiglione circolare previsto per la fine del 2027 all'ingresso Ovest.

Al termine del cantiere, osserva il presidente di Ieg-Italian Exhibition Group, la società di gestione della fiera, Maurizio Ermeti, "saranno disponibili due nuove aree espositive per assecondare al meglio la crescita commerciale di Ecomondo 2024, la cui prossima edizione è in programma dal 5 all'8 novembre, e di Sigep World 2025, dal 18 al 22 gennaio. Le nuove aree potranno essere poi utilizzate per tutte le manifestazioni previste sul quartiere fieristico riminese".

Il programma prevede la conclusione delle opere edili entro fine luglio, a seguire si avvierà la predisposizione della struttura temporanea con termine ad inizio settembre e poi la realizzazione degli impianti che si conta di concludere a metà ottobre. L'intervento comporterà una diminuzione temporanea di circa 250 posti auto ma un'area acquisita da Ieg nei pressi dell'ingresso Sud sarà organizzata a parcheggio per ospitare stabilmente circa 1.500 posti auto.

