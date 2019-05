Fiere: Ieg spinge su digitale, partner di colosso Usa Ruckus

Italian Exhibition Group (Ieg) spinge sul digitale e punta su Big Data e tecnologia 5G grazie a una partnership col colosso statunitense Ruckus e l'italiana Samu. L'infrastruttura di rete del quartiere fieristico riminese è stata potenziata e ora il prossimo step è sul polo vicentino.

La Fiera di Rimini, sottolinea Ieg, dispone ora di 25 chilometri di fibra ottica e di accorgimenti digitali all'avanguardia al servizio di espositori e buyers. Il sistema è articolato in modo tale da essere pronto a essere riprogrammato in vista dell'avvento della tecnologia 5G. Il primo test del nuovo sistema di rete della Fiera di Rimini è avvenuto a gennaio con Sigep 2019, il salone mondiale del dolciario artigianale, le conferme sono arrivate nei giorni scorsi con il Mir - Music Inside Rimini e il Macfrut e l'avvio definitivo coinciderà in questi giorni con l'appuntamento di RiminiWellness (dal 30 maggio al 2 giugno). Prossimo passo per Ieg potenziare i servizi e l'offerta digitale anche nell'altro quartiere fieristico di proprietà del gruppo, a Vicenza.