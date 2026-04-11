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Finanza sempre più digitale: il fintech accelera in Medio Oriente

Stiven Muccioli, Ceo di BKN301: "Il nostro ufficio a Doha sta continuando ad operare. Sono aumentati gli investimenti sulla sicurezza"

di Monica Fabbri
11 apr 2026

La finanza non si gioca solo nei mercati ma sempre più sul terreno digitale, nei dati, nelle reti, e nei conflitti. Se da un lato calano consumi e transazioni, cresce la minaccia di cyberattacchi e diventano più vulnerabili le infrastrutture digitali, dall’altro emergono nuove opportunità. Proprio nei contesti di crisi i pagamenti digitali e le soluzioni fintech dimostrano la loro resilienza, confermandosi strumenti essenziali in contesti instabili, mentre accelera la corsa a sistemi più autonomi e sicuri.

Lo sa bene Stiven Muccioli, fondatore dell'Istituto di Pagamento e Fintech BKN301, leader a San Marino e con sede anche in Qatar dove l'operatività – ci dice – non è stata compromessa. Paesi come l'Arabia Saudita hanno addirittura aumentato gli investimenti in innovazione e sviluppo tecnologico. “In Medio Oriente abbiamo un ufficio, a Doha, che sta continuando a operare in modo normale.

Sono aumentati gli investimenti sul mondo della sicurezza e del fintech, quindi le nostre soluzioni al momento non hanno avuto ripercussioni. Chiaramente la situazione è molto tesa, però speriamo che nei prossimi mesi si possa calmare. Quello che però notiamo dal lato business – continua Muccioli - è che l'operatività comunque continua, le persone continuano a investire e a sviluppare. L'Arabia Saudita, con un programma specifico, già da diversi anni ha deciso di investire molto in innovazione e in sviluppo tecnologico. Questi problemi non fermano gli investimenti. Anzi: si continua ad investire più in quei paesi rispetto all'Europa”.




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