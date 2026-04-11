CRISI ED OPPORTUNITÀ Finanza sempre più digitale: il fintech accelera in Medio Oriente Stiven Muccioli, Ceo di BKN301: "Il nostro ufficio a Doha sta continuando ad operare. Sono aumentati gli investimenti sulla sicurezza"

La finanza non si gioca solo nei mercati ma sempre più sul terreno digitale, nei dati, nelle reti, e nei conflitti. Se da un lato calano consumi e transazioni, cresce la minaccia di cyberattacchi e diventano più vulnerabili le infrastrutture digitali, dall’altro emergono nuove opportunità. Proprio nei contesti di crisi i pagamenti digitali e le soluzioni fintech dimostrano la loro resilienza, confermandosi strumenti essenziali in contesti instabili, mentre accelera la corsa a sistemi più autonomi e sicuri.

Lo sa bene Stiven Muccioli, fondatore dell'Istituto di Pagamento e Fintech BKN301, leader a San Marino e con sede anche in Qatar dove l'operatività – ci dice – non è stata compromessa. Paesi come l'Arabia Saudita hanno addirittura aumentato gli investimenti in innovazione e sviluppo tecnologico. “In Medio Oriente abbiamo un ufficio, a Doha, che sta continuando a operare in modo normale.

Sono aumentati gli investimenti sul mondo della sicurezza e del fintech, quindi le nostre soluzioni al momento non hanno avuto ripercussioni. Chiaramente la situazione è molto tesa, però speriamo che nei prossimi mesi si possa calmare. Quello che però notiamo dal lato business – continua Muccioli - è che l'operatività comunque continua, le persone continuano a investire e a sviluppare. L'Arabia Saudita, con un programma specifico, già da diversi anni ha deciso di investire molto in innovazione e in sviluppo tecnologico. Questi problemi non fermano gli investimenti. Anzi: si continua ad investire più in quei paesi rispetto all'Europa”.

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