RAPPORTI SAN MARINO - ITALIA Finanze: attivati i contatti con il MEF per riavviare i tavoli tecnici

La Segreteria di Stato per le Finanze ha attivato i contatti con il Ministero dell'Economia italiano per riavviare i tavoli tecnici inerenti le tante tematiche di comune interesse. Le rispettive delegazioni si sono presentate oggi in conference call.

Guarda l'intervista al Segretario di Stato Marco Gatti.



