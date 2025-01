Finanze: le prospettive economiche dell'accordo di associazione in una tavola rotonda

Convegno ABS

L'Accordo di associazione con l'Ue porterà con sé novità, sfide e opportunità per San Marino e il suo sistema finanziario e bancario. Mentre ci si avvicina sempre di più alla firma definitiva, il dibattito si fa più approfondito: al Teatro Titano il convegno “Unione Europea: visione, strategia e azione” è un'occasione di confronto sui temi chiave del panorama economico. Ad aprire i lavori Federico Gianni, presidente dell'Associazione bancaria sammarinese, organizzatrice dell'evento. A seguire l'intervista al presidente dell'Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, che si dice decisamente favorevole al percorso intrapreso dal Titano: “Non c'è altra scelta – sottolinea – l'integrazione europea è necessaria. Quando ci sarà piena integrazione, collaborazione e nella piena trasparenza con tutta la vigilanza europea, oltre quella nazionale, allora - continua Patuelli - con la bassa tassazione di San Marino, questo porterà capitali, investimenti, sedi di società a San Marino. E chiaramente se si sviluppa San Marino fa anche piacere agli italiani".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il segretario alle Finanze, Marco Gatti, e il segretario agli Esteri, Luca Beccari.

"Le opportunità che le aziende europee hanno tra di loro - spiega Gatti - saranno estese anche le aziende sammarinesi, che godranno delle stesse tutele delle imprese europee. Per il sistema finanziario è una grande opportunità, sarà il nostro dovere di sistema quello di riuscire poi ad integrare le direttive comunitarie nella maniera più semplice e meno burocratica possibile".

"Uno Stato che non ha una buona qualità di servizi bancari e finanziari - commenta Beccari - non potrà mai essere competitivo. Nell'ambito dell'Accordo di associazione, quindi in armonia con quelle che sono le regole europee, avremo l'opportunità di fare un salto di qualità importante".

Nella seconda parte della tavola rotonda anche ospiti internazionali per un'analisi geopolitica dell'accordo, con il punto di vista di operatori e investitori e un focus sull'innovazione digitale. "Il messaggio finale - conclude Federico Gianni - è quello che dovremmo essere bravi a fare sistema, quindi a collaborare ognuno con le proprie peculiarità, a servizio del nostro Paese per rendere questo Paese ancora migliore e con migliori opportunità".

Nel video le interviste a Antonio Patuelli (presidente dell'Associazione bancaria italiana), Marco Gatti (segretario alle Finanze), Luca Beccari (segretario agli Esteri) e Federico Gianni (presidente dell'Associazione bancaria sammarinese)