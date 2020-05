SOSTEGNO Finanze: online il modulo per accesso liquidità dei nuclei familiari

Finanze: online il modulo per accesso liquidità dei nuclei familiari.

È disponibile, sul sito della Segreteria Finanze e sul portale “pa”, il modulo per la presentazione della domanda di accesso alle misure di sostegno della liquidità dei nuclei familiari.

La Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio comunica che per ogni informazione e chiarimento in merito alla compilazione del modulo, nonché alle disposizioni del Decreto-Legge n.63/2020 o del Regolamento n.3/2020, è possibile contattare il numero telefonico 0549-883223 o inviare una email all’indirizzo sostegno.famiglie@pa.sm.

Si ricorda inoltre che per l’attivazione delle misure temporanee per il sostegno alla liquidità degli operatori economici, l’operatore economico, titolare o rappresentante legale dell’impresa richiedente, deve presentare la domanda di finanziamento direttamente all’Istituto finanziatore.



File allegati Modulo per la domanda di accesso alla liquidità

