Firmato il nuovo contratto del settore Servizi. Aumenti del 13,30% in 5 anni

È stato firmato ieri mattina, nella sede di ANIS, il nuovo testo unico del contratto di lavoro del settore Servizi di San Marino, che interessa quasi 3.600 lavoratori. L’accordo, sottoscritto da ANIS e OSLA per la parte datoriale e da CSdL, CDLS e USL per la parte sindacale, rinnova il precedente contratto scaduto a fine 2024 e avrà durata quinquennale, dal 2025 al 2029. Il nuovo contratto prevede aumenti retributivi complessivi pari al 13,3%, di cui il 9,3% legato all’inflazione programmata e il 4% a recupero dell’inflazione pregressa, con verifiche biennali nel 2027 e nel 2029 basate sull’indice IPCA.

È inoltre previsto, dal 1° gennaio 2027, un premio di fidelizzazione del 2,5% per i dipendenti con oltre 11 anni di servizio nella stessa azienda. Come stabilito dalla legge 59/2016, il testo dovrà ora essere sottoposto a referendum tra datori di lavoro e lavoratori per l’estensione erga omnes. Gli aumenti potranno essere erogati già dopo l’esito positivo della consultazione tra le imprese.







