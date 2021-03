SEGRETERIA INDUSTRIA - ACCREDIA Firmato l'accordo per favorire la nascita dell’Ente di Accreditamento della Repubblica di San Marino “Strumento da valorizzare – afferma il Segretario Fabio Righi - nell'interesse delle aziende del territorio”

Favorire la nascita dell’Ente di Accreditamento di San Marino, in coerenza con l’obiettivo di internazionalizzazione della Repubblica e congiuntamente al negoziato intrapreso per l'associazione con l’Unione Europea: questa la principale finalità del Memorandum d'Intesa fra Segreteria di Stato per l'Industria e Accredia. A Palazzo Mercuri l'incontro virtuale per procedere alla firma, con i vertici dell'Ente Italiano per l'Accreditamento che accompagnerà il Titano in questo percorso sulla base di un quadro di regole condiviso.

Accordo, elaborato anche con il supporto del MISE, che si profila strategico per le aziende sammarinesi. Presto l'avvio dei primi tavoli tecnici, in primis per strutturare il nuovo ente sammarinese, per poi concentrarsi sui vari filoni di interesse. Diverse le aree oggetto di cooperazione. In questa fase iniziale, soprattutto le tematiche legate ad ICT, certificazione del personale, sostenibilità e turismo.

Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria, Commercio e Artigianato.

