Fitch abbassa il rating di San Marino a BB

Rating declassato per San Marino da parte di Fitch: passa da BB+ a BB, con outlook stabile. La segreteria alle Finanze ha preso in esame il report che – si legge in una nota – riconosce i passa avanti del Titano su liquidità e miglioramento del sistema bancario. Il downgrade è quindi dovuto – spiegano ancora le Finanze - principalmente da fattori esterni “che accrescono il rischio sul paese, quali la volatilità dei mercati finanziari internazionali che potrebbe rendere difficile o oneroso un accesso al mercato nel momento in cui si andrà a rifinanziare il titolo nel 2024, l’aumento dei costi dell’energia e il rischio delle forniture che potrebbe incidere e condizionare l’economia sammarinese”. A questo si aggiungono questioni strutturali che riguardano gli Npl.

Seguiranno approfondimenti