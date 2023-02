Fitch conferma il rating di San Marino a BB. Segreteria Finanze: "Riconosciuti i miglioramenti del paese"

Nel suo ultimo comunicato Fitch ha confermato per San Marino il rating a BB positivo, a cinque mesi dalla valutazione di settembre. La Segreteria Finanze, in una nota, specifica come dalla lettura del comunicato emergano segnali positivi, riconoscendo al Titano miglioramenti con "una crescita economica sorprendentemente al rialzo" grazie a un settore manifatturiero orientato all’esportazione e un settore turistico con dati e numeri in notevole crescita, superando abbondantemente i precedenti livelli del 2019.



La Segreteria evidenzia i progressi del settore finanziario sammarinese, che continua a soffrire di un elevato livello di NPL per il quale si attendono gli effetti della legge sulla cartolarizzazione dei crediti. Apprezzamento per la riforma delle pensioni e quella del mercato del lavoro, e grande interesse per la riforma IGR. Fitch dedica grande attenzione anche al rifinanziamento del prestito unico internazionale, che scadrà a febbraio 2024, auspicando che l'obiettivo venga raggiunto, pur evidenziando elementi di incertezza per le condizioni dei mercati.

Piena soddisfazione da parte del Segretario per le Finanze Marco Gatti. "Oggi - dichiara - Fitch ci dice che la via da percorrere è impegnativa ma siamo sulla strada giusta, quindi ogni piccolo ma importante segnale di recupero va segnalato soprattutto in presenza di un contesto internazionale segnato dall’incertezza".

