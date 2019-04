Fitch conferma rating per San Marino a BBB-, ma outlook negativo. Segretario Guidi: "Importante conferma"

L'agenzia Fitch conferma per San Marino il rating a "BBB-" ma con outlook negativo, cioè con prospettive future in ribasso. A pesare sono elementi come il livello dei crediti deteriorati nelle banche e quella che viene definita una "debole" risposta alla crisi del settore bancario. Sul giudizio espresso dell'agenzia americana hanno pesato anche fattori come la "limitata diversificazione economica" e una bassa crescita del Pil. Ma allo stesso tempo, Fitch riconosce un Pil pro capite consistente e una stabilità del sistema politico.

L'annuncio è stato accolto con soddisfazione dal segretario di Stato alle Finanze, Eva Guidi, che parla di una "importante conferma" del giudizio espresso a novembre. Sul rating poteva pesare la situazione di banca Cis, in amministrazione straordinaria, spiega la responsabile alle Finanze. Dagli esperti di Fitch giudizio favorevole sul percorso di integrazione verso l'Unione europea. Un avvicinamento che, sul fronte bancario e finanziario, potrebbe concedere alle banche di operare anche fuori territorio e, per lo Stato, di accedere al meccanismo di finanziamento dell'Eurosistema.

Proprio nelle scorse ore la conferma, per l'Italia, del rating BBB con outlook negativo, ma da parte di Standard & Poor's.