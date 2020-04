Fitch, Gatti: "Stiamo lavorando su più fronti. La priorità è la liquidità del sistema"

Il Segretario alle finanze Marco Gatti, ospite del Tg San Marino, ha commentato il declassamento del rating da parte di Fitch.

Tutta questa situazione risente dell'emergenza Coronavirus- è stato detto. Siamo di fronte ad una crisi economica mondiale- ha esordito Gatti – l'economia generale è in difficoltà e a San Marino, oltre alla difficoltà interna risente della difficoltà del mercato.

Sul posizionamento di San Marino come zona di non investimento Gatti risponde che senza il coronavirus certamente un declassamento a BB+ sarebbe stato una situazione di maggiore difficoltà perchè questo rating rende difficile investire sul mercato, emettere dei bond e piazzarli. In una situazione come questa non sappiamo come sarà la reazione del mercato mondiale e comunque stiamo lavorando su più linee di intervento.

Siamo al lavoro con l'Italia per accedere direttamente con l'Eurozona ha anticipato – e stiamo anche ipotizzando di trattare direttamente con alcuni stati”.

La priorità al momento è immettere liquidità al sistema, ancor prima delle riforme. Sarà poi necessario attuare tutte le riforme perchè per avere liquidità si contrarranno debiti che vanno ripagati e per poterlo fare il paese ha bisogno di riorganizzarsi e trasformarsi.





Vai alla nota della Segreteria alle Finanze