Fitch: San Marino declassato a BB+ con outlook negativo

Fitch modifica il rating a lungo termine di San Marino che passa da BBB- a BB+. L'agenzia si aspetta dunque che le finanze pubbliche di San Marino peggiorino significativamente nell'anno in corso e in quello a venire, alla luce anche dell'impatto del Covid-19 sull'economia e delle misure di sostegno che verranno assunte del governo.

Governo che – si legge nel report - intende adottare 150-200 milioni di euro (11-14% del PIL) per sostenere imprese e famiglie durante la crisi. Cifre, puntualizza, non ancora dettagliate. Il pacchetto di sostegno potrebbe così aggravare il disavanzo pubblico al 24,4% del Pil nel 2020, da un disavanzo stimato del 2,4% nel 2019. Le previsioni di Fitch sul disavanzo per il 2020 includono anche l'utilizzo dell'11% di Pil per la ricapitalizzazione di Cassa di Risparmio. Secondo le ipotesi dell'agenzia di rating, il debito pubblico dovrebbe salire rapidamente all'87% del Pil entro la fine del 2022.

Seguiranno aggiornamenti