Fitur: San Marino presenta la sua offerta, ospite nello stand Italia

C'è anche San Marino all'interno dello 'stand Italia' da 445 metri quadri alla grande fiera turistica internazionale Fitur, come ogni anni in programma a Madrid e che nella sua edizione 2025 prenderà il via oggi. L'Agenzia Nazionale del Turismo (Enit), ospiterà nel proprio spazio anche rappresentanze del Titano e di nove regioni (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto) nonché il Comune di Napoli, la compagnia aerea Ita Airways e 17 imprese private.

Fitur si svolge nell'arco di cinque giorni, accogliendo sia professionisti del settore turistico sia il grande pubblico. Nei primi tre giorni, la fiera apre le porte esclusivamente ai visitatori professionali, mentre durante il prossimo weekend riceverà anche il pubblico in generale.

Arrivata alla sua 45/a edizione, quest'anno la fiera madrilena riunisce 156 Paesi, oltre 9.500 aziende, 153mila professionisti e prevede di raggiungere la cifra di 250mila visitatori per l'intera manifestazione, eguagliando le presenze dello scorso anno.

L'inaugurazione dello Stand Italia in presenza dell'ad di Enit, Ivana Jelinic, e dell'ambasciatore italiano in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi. L'ufficio del Turismo di San Marino presenta la sua offerta forte di un calendario eventi che ha visto numeri in crescita.