Fmi, Anis chiede la convocazione di un Piano Strategico

Sul Fondo interviene Anis che accende i riflettori sull’esigenza di un Piano Strategico che parta dalle urgenze, ma dia anche una prospettiva di sviluppo al Paese. "Occorre concentrarsi - scrive - su due urgenze: sistema bancario e crescente indebitamento dello Stato. In merito al disavanzo, invita ad agire con determinazione sulla spesa corrente. E per aumentare le entrate, oltre ad una celere introduzione del sistema IVA, indica come unica strada la crescita economica, tutelando e favorendo lo sviluppo delle imprese che già operano sul nostro territorio, ma anche attraendone di nuove grazie a sempre migliori condizioni. Attendiamo – conclude - la convocazione dei tavoli di lavoro per costruire un Piano Strategico con Governo, parti sociali e mondo economico.