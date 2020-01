FMI: debito pubblico oltre 80% del Pil; livello NPL fra i più alti al mondo

Il Fondo Monetario tira le somme della visita a San Marino che si conclude oggi. Il capodelegazione Nir Klein ha ribadito le raccomandazioni per la crescita economica. 3 i settori principali di intervento: ristrutturazione del sistema bancario, politiche di bilancio e riforme strutturali. Resi noti gli indicatori economici aggiornati, con un debito pubblico che arriva fino all'85-86% del Pil, se al suo interno si includono elementi come Cassa di Risparmio, crediti d'imposta delle banche e la recente risoluzione del Cis. La stima ufficiale è invece di un debito al 32% del Pil. Per gli istituti di credito, il Fondo torna a suggerire di ricapitalizzare e di ridurre i costi operativi, in un settore in cui il rapporto tra filiali e persone adulte è "uno dei più alti d'Europa". L'ammontare negli Npl, invece, è uno dei più alti nel mondo: equivale a più della metà dei crediti e prestiti totali. Per il 2019 si prevede una crescita moderata, con possibilità di decelerazione, ma è ancora presto per averne certezza, spiega l'Fmi. Sul fronte riforme, consigliata quella delle pensioni, definita "urgente", e l'IVA. Il segretario di Stato alle Finanze, Gatti, ha definito positiva la visita a inizio legislatura e di riforme nel segno della condivisione. Gli fa eco il titolare degli Esteri, Beccari, che coglie gli spunti del Fondo per "definire una strategia".

Nel video il commento del capodelegazione del Fondo, Nir Klein, e del segretario alle Finanze Marco Gatti