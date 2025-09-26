Fmi: "Economia crescerà dell'1,2% nel 2025 e 1,3% nel '26, ma riforme necessarie per migliorare debito/Pil"

Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'economia di San Marino, pur raccomandando una serie di riforme e ricette per garantire la crescita. A Palazzo Begni la conferenza stampa dei rappresentanti Fmi guidati da Anna Shabunina. Gli esperti affermano di essere rimasti "positivamente sorpresi" dalla crescita del Pil (+1 per cento nel 2024) e di aver rivisto al rialzo le proiezioni per il 2025-26. La crescita, in base alle previsioni, si attesterà all'1,2 per cento per il 2025 e alll'1,3 nel '26.

Il punto forte dell'economia è la diversificazione: a trainare sono soprattutto manifatturiero, servizi, turismo. Bene la banche, che stanno riducendo gli Npl, anche se per l'Fmi bisogna migliorare la capitalizzazione e aumentarne l’efficienza dei costi. Resta l'obiettivo di scendere al di sotto del 60 per cento nel rapporto debito/Pil, ma per farlo, avvertono, bisogna fare le riforme, tra le quali l'Igr, l'introduzione di un Iva semplificata e l'integrazione con l'Ue.

Accordo di associazione ritenuto strategico. Soddisfazione del segretario alle Finanze, Marco Gatti, che si focalizza sull'aspetto vincente della diversificazione e, in merito all'Europa, parla di "grande opportunità" per il Paese e di una sfida per il settore bancario e finanziario.