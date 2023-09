FMI in missione a San Marino Finanze pubbliche e Bcsm negli incontri odierni

FMI in missione a San Marino.

Martedì 19 settembre, in contemporanea al secondo giorno di round negoziale con la Commissione Ue per l'accordo di associazione, al via a Palazzo Begni la Missione “Article IV” del Fondo Monetario Internazionale a San Marino. Delegazione di Washington guidata anche quest'anno da Borja Gracia e composta dagli esperti Ritong Qu e Ezequiel Cabezon. In programma una fitta agenda di incontri, spalmati in dieci giorni, per tastare il polso del Paese e suggerire interventi per dare ossigeno al sistema economico.

Faccia a faccia con membri di Governo, settore bancario e finanziario, associazioni di categoria e parti sociali. Interventi e strategie che saranno inseriti nel report ufficiale che verrà poi pubblicato nei prossimi mesi. Ad introdurre i lavori, questa mattina, il Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, Marco Gatti: focus sulle stime per l'anno in corso e previsioni per il 2024. Pomeriggio dedicato invece a Banca Centrale.

