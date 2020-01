FMI: l'incontro con i Segretari agli Esteri e alle Finanze e BCSM

Nuovi incontri per il Fondo Monetario Internazionale impegnato nella missione "Article 4". Questa mattina l'incontro tra i rappresentanti del Fondo, con capodelegazione Nir Klein, e i Segretari di Stato alle Finanze e agli Esteri, Marco Gatti e Luca Beccari e Banca Centrale. Tra gli argomenti trattati a Palazzo Begni quello del percorso verso la redditività del settore bancario: uno degli argomenti su cui il Fondo si è più soffermato negli ultimi tempi. La delegazione sarà in Repubblica fino al 31 gennaio.

Sono previsti incontri tecnici, istituzionali e il coinvolgimento di tutte le realtà del Paese. Sul fronte della politica, per il 29 gennaio è previsto il confronto con maggioranza e opposizione e, sempre mercoledì prossimo, l'udienza dai Capitani Reggenti. Per il 30 è fissato l'incontro con la Commissione Finanze che proprio in questi momenti, alle 14, inizia la sua prima seduta della nuova legislatura. All'ordine del giorno il dibattito in vista del meeting con il Fondo. I temi al centro del confronto tra Fmi e politica saranno le principali sfide all'orizzonte, il risanamento del settore bancario, l'ultimo bilancio di previsione, le riforme a medio termine, le prospettive macroeconomiche e la crescita.



