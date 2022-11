VISITA ANNUALE FMI: pubblicato il report ufficiale su San Marino, confermate le valutazioni preliminari

Non ci sono dietrofront nella consultazione Article IV che il Comitato esecutivo del Fondo Monetario Internazionale ha concluso a seguito della recente visita annuale in Repubblica. Pubblicato il report ufficiale. Riconosciuti i risultati economici degli ultimi due anni - PIL cresciuto dell'8,3% nel 2021 e del 3,5% nel 2022 – che insieme a politiche energetiche previdenti hanno garantito una notevole resilienza. Ma restano i rischi macroeconomici per il 2023, legati agli alti prezzi dell'energia e ad eventuali difficoltà di approvvigionamento, all'inasprimento delle condizioni finanziarie e alla crescente incertezza globale.

Fondamentale per l'FMI creare le riserve necessarie attraverso le riforme. Pensioni quest'anno, già varata, e fisco l'anno prossimo risultano imprescindibili. Come pure non si può prescindere da una maggiore redditività e capitalizzazione delle banche, dalla riduzione degli NPL estremamente elevati, da una strategia globale per la sostenibilità del debito: “Con l'aumento dell'incertezza finanziaria globale, - si legge nel report - le autorità dovrebbero essere pronte ad approfittare delle condizioni di mercato favorevoli e a rinnovare l'Eurobond in qualunque momento se ne presenterà l'occasione, a partire dall'inizio del prossimo anno”. Raccomandazioni infine sul completamento del percorso verso l'Accordo di Associazione con l'UE e la riforma del mercato del lavoro.

