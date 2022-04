Fmi: San Marino partecipa agli Spring Meetings. Georgieva sull'Ucraina: "Rischio frammentazione geopolitica"

I temi più pressanti a livello internazionale sono al centro degli Spring Meetings di Fondo Monetario e Banca Mondiale ai quali partecipa San Marino, fino al 24 aprile. Il confronto è a distanza, in videoconferenza. A prendere parte agli incontri, per il Governo, sono i segretari di Stato alle Finanze, Marco Gatti, agli Esteri, Luca Beccari e all'Industria, Fabio Righi. Nella delegazione, tra gli altri, anche la presidente di Banca Centrale, Catia Tomasetti, e rappresentanti della Vigilanza.

Si tratta, spiega la Segreteria alle Finanze, di un evento "determinante per la programmazione economica" del Paese. Specie in un periodo complesso come quello che stiamo attraversando. All'ordine del giorno, infatti, questioni come l'emergenza sanitaria, temi macroeconomici come il conflitto in Ucraina e i rincari di materie prime ed energia. In programma anche incontri tecnici dedicati al settore della finanza.

Nel frattempo, la direttrice dell'FMI, Kristalina Georgieva, mette in guardia sul rischio di frammentazione geopolitica a causa della guerra. Se si verificasse, afferma, si minerebbero “i progressi degli ultimi 75 anni”. La speranza, prosegue, è che il conflitto finisca, con impatti positivi sulla crescita. Da Georgieva l'invito ad aiutare l'Ucraina. E' di 5 miliardi di dollari al mese – stima - la spesa per sostenere l'economia del Paese.

