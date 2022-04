Fmi: San Marino si confronta sull'economia mondiale 'frenata' dalla guerra

La guerra frena l'economia mondiale andando a "peggiorarne significativamente" le prospettive. L'invasione dell'Ucraina si va infatti a sommare a una pandemia ancora in corso e a un'inflazione in aumento, dando vita a un mix che costringe il Fondo Monetario Internazionale a un taglio deciso delle sue stime di crescita. San Marino è presente agli Spring meetings di Washington, da remoto, con una delegazione guidata dal Segretario alle Finanze Marco Gatti, Governatore del Fondo Monetario Internazionale per San Marino. Con lui anche i colleghi degli Esteri, Beccari e Industria, Righi. Per Banca Centrale sono negli Usa la presidente, Catia Tomasetti, Governatore Supplente dell'Fmi e il vice Giuseppe Ucci, Governatore Supplente della Banca Mondiale in rappresentanza del Titano.

Il pil mondiale è atteso quest'anno salire solo del 3,6%, quasi un punto percentuale in meno rispetto alle previsioni di gennaio. Ad eccezione di Ucraina e Russia, che sperimenteranno contrazioni rispettivamente del 35% e dell'8,5% quest'anno, è Eurolandia a pagare il prezzo più salato della guerra. A pesare sul rallentamento dell'area euro sono soprattutto Italia e Germania, i due paesi più dipendenti dall'energia russa.