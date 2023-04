FMI: SdS Gatti e Righi a Washington. Confronto con i piccoli Stati per individuare strategie comuni

I Segretari di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti e per l’Industria Fabio Righi sono a Washington per partecipare ai lavori degli Spring Meetings di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. Giovedì hanno hanno incontrato le delegazioni di Liechtenstein, Curaçao e Andorra. Dai colloqui è emerso quanto importanti siano i rapporti tra piccoli stati che operano in organismi internazionali, quanto necessaria sia la promozione di incontri periodici - che abbiano un format simile a quello del G20 che coniuga politica e business - per arrivare a linee e soluzioni condivise, per giungere a un’analisi comune, per poter rappresentare una massa critica ed essere meglio compresi,

Al centro dei bilaterali, anche la condivisione delle esperienze nei negoziati con l’Unione Europea, dell’importanza di sviluppare sinergie nel presentare peculiarità e caratteristiche perché l’approccio nell’introduzione delle misure richieste dall’UE sia graduale.

La delegazione del Liechtenstein, che sta facendo un percorso di associazione al Fondo Monetario Internazionale, è interessata a conoscere l’esperienza di San Marino, membro da oltre 25 anni. ‘Riceviamo importanti suggerimenti da parte loro’, ha detto Gatti. ‘Abbiamo un dialogo e una collaborazione molto produttivi ed efficaci per il nostro Paese. Quando nel 2021 la Repubblica di San Marino per la prima volta è andata sui mercati di capitali, il supporto e la condivisione da parte del Fondo Monetario Internazionale sono stati fondamentali per gli investitori oltre che, in termini di credibilità presso i nostri cittadini'.

Il Ministro delle Finanze di Curaçao Javier Silvania, ha rinnovato la volontà di accelerare la firma dell’accordo negoziato con San Marino nel 2017 e che, per ragioni legate all’avvicendarsi del loro governo, non era stato possibile sottoscrivere. Gatti e Righi hanno sottolineato quanto sia d’interesse per la Repubblica di San Marino sviluppare accordi che favoriscano le relazioni tra stati e l’integrazione tra le economie dei Paesi.

Con Andorra si è parlato di un accordo - non appena il nuovo governo andorrano sarà formato - che dia la possibilità di creare tra i due stati un’area a giurisdizione per il data recovery e un summit per discutere di strategie comuni sullo sviluppo economico.