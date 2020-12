Focus della Segreteria Industria sulle opportunità del mercato cinese per un business digitale di successo

Quali sono le best practice di un business digitale di successo? È uno degli interrogativi da cui ha preso il via la riflessione degli esperti del settore riuniti nel webinar “China digital week”, a cui ha preso parte anche il Segretario di Stato per l'Industria e il Commercio, Fabio Righi. Un focus mirato ad identificare le enormi opportunità che l'economia e i consumatori cinesi offrono; a definire un piano di marketing adeguato al raggiungimento degli obiettivi; a sviluppare piattaforme per il commercio digitale, e tanto altro.



Collegati, tra gli altri, Santiago Mazza, Digital Advisor presso Digital Retex - WeChat, Elisa Lodi di SACE - gruppo CDP e Lorenzo Riccardi per RsA Asia. All'esame le modalità di approccio al mercato cinese, per cui si rende fondamentale posizionare il proprio brand in modo coerente; così come scegliere i giusti canali di vendita on-line; altrettanto utile è, inoltre, la strategia di diffusione di prodotti e servizi. Ultima ma non meno importante, la realizzazione di un piano di comunicazione digitale.