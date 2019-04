Fondi pensione e Banche al centro della serata a Domagnano

L'argomento fondi pensione è di stretta attualità e la dimostrazione è arrivata da una sala Montelupo con soli posti in piedi per la serata organizzata dalla Centrale Sindacale Unitaria dal titolo "Fondi pensione e sistema bancario: il Paese vuole sapere!".

I sindacati sono tornati a puntare il dito contro un Governo che continua a dimostrarsi sordo alla pressante richiesta di massime tutele per i risparmi previdenziali. Un dibattito al quale hanno partecipato anche gli esponenti di maggioranza e opposizione; Roberto Giorgetti (Repubblica Futura) e Pasquale Valentini (PDCS). "Bisogna cercare soluzioni di sistema", hanno ribadito gli esponenti politici.

I Segretari Generali Giuliano Tamagnini e Gianluca Montanari hanno spiegato la situazione con l'aiuto di slides, proponendo di usare parte dei titoli e obbligazioni di Banca Centrale per garantire i Fondi Pensione presenti in Banca CIS (103 milioni). Proprio sulle garanzie dei fondi pensione è ruotato il dibattito; così come le soluzioni per il rilancio del sistema bancario, dove le azioni per Banca Cis rappresentano un banco di prova.

Il timore infatti delle organizzazioni dei lavoratori è per la sorte dell'Istituto di credito, sulla quale - sostengono - "è ancora buio fitto".