CRESCITA Fondo Monetario: "Economia sammarinese resiste". Riforma Igr tra le misure raccomandate Sistema economico promosso dall'Fmi che, però. mette in guardia sulle sfide future ed elenca una serie di misure da attuare, tra le quali la contestata riforma Igr

Un'economia che resiste agli shock esterni, quella sammarinese, trainata soprattutto da manifattura e servizi. Il Titano passa la prova della missione Article 4 del Fondo Monetario. Ma non mancano una serie di incognite. E riforme da attuare: su tutte l'Igr, al centro dello scontro politico-sindacale.

In udienza dalla Reggenza la capo delegazione, Anna Shabunina, ha anticipato i risultati preliminari della missione. Negli ultimi 10 anni l'economia si è diversificata. Il settore bancario, prima "sovradimensionato", ha compiuto “importanti progressi”, spiega l'Fmi, anche se restano diverse “sfide”. Le esportazioni per manifattura e servizi aumentano e l'occupazione registra “livelli record” grazie a industria e turismo.

Il Paese ha però bisogno di “riserve di bilancio più consistenti”, mette in guardia il Fondo. Nel 2024 il Pil è aumentato dell'1 per cento e la crescita si rafforzerà nel 2025-26. Anche il bilancio ha “superato le aspettative”. Dall'altra parte, però, il rapporto debito/Pil al 62,8 per cento è ancora troppo alto. Per scendere sotto al 60 – obiettivo del Governo - sarà necessario uno “sforzo di bilancio” dello 0,8 per cento del Pil in due anni. Entrano allora in gioco le riforme, in primis la contestata riforma Igr (già evocata, in passato, dal Fondo), insieme a Iva semplificata e integrazione con l'Ue. Accordo con Bruxelles più volte menzionato come elemento strategico.

Soddisfazione del segretario alle Finanze, Marco Gatti: “Il successo non è casuale, ma si basa sul modello di economia diversificata”. Gatti parla, tra gli altri elementi, di “gestione prudente” delle finanze, risoluzione di una parte dei problemi del settore bancario e opportunità che arriveranno dall'Europa. E invita a “essere uniti” per la crescita.

“San Marino – affermano i Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi – è un Paese con un contesto produttivo, sociale e culturale operoso e reale” che, negli anni, ha “dimostrato di saper affrontare le sfide”. La Reggenza mette però in guardia sugli scenari di incertezza. E cita l'Accordo di associazione come “opportunità unica”.

