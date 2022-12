Forum Italiano dell'Export a San Marino: presenti imprenditori e importanti ambasciatori Made in Italy

Nel video le interviste a Lorenzo Zurino, Stefano Pontecorvo, Fabio Righi e Umberto Vattani

Forum Italiano dell'Export. Alcuni tra i più importanti ambasciatori del marchio Made in Italy, che con il governo Meloni ha un ministero dedicato, oggi sul Titano per parlare di prospettive, competenze e innovazione dell'export italiano in un forum dedicato. "E' il primo think tank in Italia che si occupa di commercio estero - spiega Lorenzo Zurino, Presidente Italian Export Forum - . Siamo qui perché San Marino è uno dei nostri primi mercati e perché è diventato un hub importante per tante aziende italiane che qui vedono prospettive e competenza. Ci apriamo così a opportunità che prima venivano viste con un po' di disattenzione". "Sulle traiettorie dell'export nel quadro geopolitico attuale - commenta l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, Chief Nato - penso che queste siano definite dal Covid in gran parte e dalla guerra russo-ucraina in parte minore. Ma per ora non dobbiamo trarre conclusioni affrettate da un cambiamento che per ora non è marcato". Per San Marino ospitare il Forum Italiano dell'Export, con la partnership di Forbes, è un'occasione per costruire con l'Italia nuove opportunità di scambio, incontro e collaborazione tra i due Paesi e i loro tessuti imprenditoriali. "Un primo evento a San Marino, con l'idea di realizzarne uno più corposo nel 2023 - annuncia Fabio Righi, Segretario per l'Artigianato e il Commercio -. Un'occasione per stringere maggiormente i rapporti economici tra i due Paesi e l'opportunità di avere qui importanti imprenditori". "Per l'Italia avere nel suo territorio anche un altro Stato è un fatto importante che dobbiamo valorizzare sempre più - afferma l'ambasciatore Umberto Vattani, ex Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e Presidente Venice International University -. Durante la mia carriera al Ministero degli Esteri, ho fatto molto per stringere i rapporti in molti campi".





Nel video le interviste a Lorenzo Zurino (Presidente Italian Export Forum), Amb. Stefano Pontecorvo (Chief Nato), Fabio Righi (Segretario per l'Artigianato e il Commercio) e Amb. Umberto Vattani (ex Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e Presidente Venice International University)