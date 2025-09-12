TRANSIZIONE Fotovoltaico: primo impianto pubblico nella sede Aass, un altro passo verso l'autonomia energetica L'impianto, realizzato da aziende sammarinesi, ha una potenza di picco di 171 kWp. Si stima che produrrà annualmente 195 MWh di energia elettrica da fonte rinnovabile, corrispondente al consumo di 70 famiglie

Completato e già operativo il primo progetto pubblico di efficientamento energetico di un immobile statale. Sulla sommità dell'intero complesso dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi e sulle coperture dell'area deposito mezzi sottostante, sono stati distribuiti e installati pannelli solari, in tempi record di realizzazione: dal 1° giugno ad oggi. San Marino continua a puntare sul fotovoltaico: tecnologia sicura e affidabile. Ad aggiudicarsi l'appalto pubblico per la realizzazione dell'impianto, con una potenza di picco di 171 kWp, sono state le società sammarinesi Energreen ed Enerlight, insieme a Titano Guaine per la necessaria impermeabilizzazione dalle infiltrazioni d'acqua piovana di una o più parti delle superfici. Costo totale 336.000 euro. Si stima che produrrà annualmente circa 200 MWh di energia elettrica da fonte rinnovabile, corrispondente al consumo di 70 famiglie, per un risparmio di 500.000 euro in 25 anni. Il Governo punta, così, alla riduzione della dipendenza energetica del Paese e a costi più bassi in bolletta.

"Finalmente siamo riusciti a inaugurare il primo edificio pubblico efficientato con fotovoltaico quindi - osserva Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro e i Rapporti con l'AASS - sicuramente una risposta concreta, tangibile rispetto al percorso di autonomia energetica che vogliamo raggiungere nei tempi più brevi possibili. Questo è sicuramente un primo risultato, ce ne saranno sicuramente altri sia internamente che esternamente perché abbiamo un 25% di autonomia energetica che possiamo raggiungere internamente il resto lo dovremo raggiungere con investimenti fuori territorio".

“L'accantonamento di 33 milioni da parte dell'Azienda permette di investire – ricorda il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, confermando l'impegno al supporto di progetti che, come questo, coniugano sostenibilità ambientale e solidità finanziaria”. Un gesto concreto, dunque, che porta l'Azienda in prima linea nella produzione di energia rinnovabile.

"Abbiamo già stanziato nel bilancio 2025 1 milione di euro per effettuare questo tipo di investimenti, - fa sapere Renzo Giardi, Presidente Cda Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici - altrettanto per il 2026 ed è un po' anche la risposta che potremmo dare a chi ha sollevato dei dubbi, degli interrogativi sull'investimento che abbiamo fatto fuori territorio". E annuncia i prossimi sempre sul territorio: "Il prossimo sarà il macello pubblico di Guadicciolo, poi ci sarà la palazzina dell'Acqua Gas di Valdragone e poi il deposito dell'azienda di produzione a Galavotto".

Plaude al lavoro di squadra che ha saputo tradurre una visione politica, Luciano Zanotti di AER a nome delle aziende coinvolte. “Dobbiamo andare avanti su questa strada – esorta – senza trascurare, però, l'obiettivo del potenziamento della rete e un ragionamento mirato sugli accumuli”.

Nel video le interviste a Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro e i Rapporti con l'AASS e Renzo Giardi, Presidente Cda Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici .



