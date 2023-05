CSIR Franchigia a 10.000 euro per 7 mila frontalieri: si attende il sì del Senato Chiesta la convocazione della Commissione mista tra San Marino e Italia per risolvere la questione della tassazione delle pensioni

Il Consiglio Sindacale Interregionale San Marino, Emilia Romagna e Marche esprime soddisfazione per l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge di ratifica dell’accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri, che aumenta la franchigia fiscale a 10.000 euro, rispetto ai precedenti 7.500 euro. Un passo in avanti per i circa 7mila lavoratori frontalieri che ogni giorno varcano il confine della Repubblica di San Marino per lavoro, e che vedranno diminuire la tassazione nel Paese di residenza. L’auspicio del Csir è che nei prossimi mesi il progetto di legge venga approvato dal Senato, dopo di che potrà diventare definitivamente legge. Interesserà tutti i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nelle aree di confine, dal primo gennaio 2024. L'attenzione del Consiglio Sindacale interregionale è anche sulla tassazione delle pensioni maturate all’estero e riscosse da cittadini Italiani. A tal fine il CSIR riconferma l’esigenza che al più presto venga convocata la Commissione mista tra San Marino e Italia e si arrivi ad una corretta definizione di questo tema. A breve l’Ufficio di Presidenza del CSIR si riunirà per un esame della situazione.

