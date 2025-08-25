Frontalierato, il CSIR incontra Tajani. Morolli: “Confronto proficuo”

L'intervista a Giuseppina Morolli, Presidente CSIR

Portano le tematiche del frontalierato davanti al vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. In testa, la doppia tassazione che grava le pensioni degli ex lavoratori italiani a San Marino. “Lui era già a conoscenza di questa cosa – dice Giuseppina Morolli, Presidente CSIR - e aveva già inviato una lettera direttamente al Governo sammarinese, il 18 agosto, quindi c'è stato tanto interessamento da parte sua. Siamo molto entusiasti di questo incontro; è andato molto bene secondo noi, poi abbiamo bisogno, in maniera positiva, di credere che questa cosa si risolva nel più breve tempo possibile”.

Ascolto e interessamento da parte di Tajani – dice, il Consiglio Sindacale Interregionale San Marino - Emilia-Romagna - Marche – che ha dimostrato di conoscere già i termini anche rispetto agli altri dossier ancora aperti, dal mancato riconoscimento della legge 104 per i lavoratori da oltre confine, fino alle possibili novità in materia fiscale: “L'abbiamo messo a conoscenza del fatto della riforma fiscale che verrà fatta a San Marino – prosegue la Morolli - che a noi preoccupa molto come CSIR, perché dalle indiscrezioni sappiamo benissimo che peserà molto sulle buste paga dei lavoratori frontalieri. Lui si è reso molto disponibile nei nostri confronti, quindi riteniamo che l'incontro sia stato molto favorevole e proficuo”.

Nel video, l'intervista a Giuseppina Morolli, Presidente CSIR







