Frontalieri: chiamata a raccolta per i lavoratori stranieri in territorio.

"Carissimi Colleghi Frontalieri, vi invitiamo calorosamente a partecipare all'Assemblea Plenaria Frontalieri che si terrà il giorno martedì 8 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala Domagnano Montelupo". Questo l'invito rivolto a coloro, italiani e non, che lavorano sul Monte.

L'obiettivo è quello di eleggere i rappresentanti del Comitato Frontalieri. In un momento definito - dal gruppo organizzatore -, "decisivo per far sentire la nostra voce, per rafforzare la nostra comunità e per eleggere chi ci rappresenterà nelle sfide future".

Una chiamata a raccolta per gli oltre 8 mila attualmente occupati in Repubblica, per mettere sul tavolo le diverse questioni: a cominciare dalla tassazione delle pensioni e sui diritti. Una questione annosa, la prima, sulla quale interviene anche la Presidente dell’Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. "Segnali positivi sui pensionati, ma rimane ancora tanto da fare per i diritti dei lavoratori, l’Emilia-Romagna c’è, ci chiediamo cosa ne pensi il Governo, a cui chiediamo più coraggio e risorse", scrive Emma Petitti in una nota. "Le sentenze hanno confermato che il reddito da pensione deve essere tassato solo nel paese di erogazione della pensione. Un bel segnale, ma rimane tanto da fare e serve l’impegno di tutte le Istituzioni".

