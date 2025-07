Frontalieri Italia - San Marino, Alice Parma: “Serve più equità, avanti con un tavolo tecnico”

Il tema del lavoro transfrontaliero tra la Repubblica di San Marino e l’Italia torna al centro del dibattito politico regionale. A sollevarlo è Alice Parma, Consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, che ha presentato un ordine del giorno al Documento di Economia e Finanza, insieme ai colleghi Emma Petitti e Marco Daffadà.

“La questione riguarda da vicino la provincia di Rimini – ha dichiarato Parma in un post su Instagram – e abbiamo chiesto alla Giunta regionale tre azioni concrete”. Il primo punto dell’ordine del giorno chiede l’apertura di un tavolo tecnico tra i ministeri italiani e i dicasteri sammarinesi, per garantire la corretta applicazione della convenzione bilaterale tra i due Stati.

Il secondo impegno richiesto è quello di rafforzare la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali, in particolare nei territori più direttamente interessati dal fenomeno frontaliero.

Infine, il documento invita ad affrontare alcune questioni urgenti, a partire dalla doppia tassazione per i pensionati, passando per i permessi per lavoratori e lavoratrici con familiari disabili a carico.

“Per i frontalieri – conclude Alice Parma – vogliamo maggiori tutele e trattamenti fiscali e sociali equi”.