Frontalieri italiani preoccupati per la riforma IGR: l’allarme dell’AFIS.

L’Associazione Frontalieri Italia San Marino (AFIS), in una nota, esprime forte preoccupazione per gli effetti della recente riforma dell’Imposta Generale sui Redditi. Le simulazioni effettuate dall’associazione e da consulenti fiscali indicano, infatti, un possibile aumento del carico fiscale complessivo per i lavoratori frontalieri italiani. Il tema sarà approfondito durante un incontro pubblico previsto per giovedì 4 dicembre alla Sala Montelupo di Domagnano.

Secondo AFIS, la riforma, pur dichiarando un obiettivo di riequilibrio, rischia di penalizzare molti lavoratori. La revisione delle agevolazioni per i non residenti, con il passaggio da deduzioni a detrazioni e l’introduzione di soglie più rigide, potrebbe incidere negativamente sul saldo fiscale, anche considerando le imposte dovute in Italia. A questo si aggiunge la difficoltà di recuperare nel sistema fiscale italiano spese essenziali come quelle sanitarie o legate ai mutui, con una conseguente riduzione del potere d’acquisto.

L’associazione valuta positivamente la “Concessione SMAC”, ma ritiene che non sia sufficiente a compensare l’incremento della pressione fiscale, soprattutto per categorie come turnisti, lavoratori distaccati e pensionati, per i quali concentrare le spese in territorio sammarinese risulta molto complicato.

AFIS richiama quindi San Marino al rispetto dei principi di equità e non discriminazione, sottolineando l’importanza di un confronto istituzionale tra Italia e San Marino per individuare soluzioni condivise che tutelino il contributo economico e sociale garantito dai frontalieri.

