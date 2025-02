DIRITTI Frontalieri: lunedì si riunisce il tavolo interministeriale, si punta allo statuto I sindacati porranno una serie di proposte per maggiori diritti e tutele per i lavoratori

L'attesa dei sindacati è terminata: la nuova settimana si aprirà con il primo incontro del tavolo interministeriale, composto dai dicasteri del Lavoro, degli Esteri e dell'Economia. La convocazione, spiega Giuseppe Augurusa, responsabile frontalieri Cgil, ospite del recente Congresso Csdl a San Marino, è l'atto conclusivo di un iter iniziato nel 2020 con l'accordo fiscale Italia-Svizzera. Dopo una serie di passaggi, nel 2023 l'ok italiano alla legge 83 e la nascita del tavolo interministeriale. Al centro i diritti e le tutele per i frontalieri: i rappresentanti dei lavoratori sono pronti ad avanzare le loro proposte.

"Grazie alle lotte dei lavoratori - afferma Augurusa - la legge è stata finalmente applicata e lunedì ci sarà l'incontro. Porremo alcune questioni che riguardano, ovviamente, anche i lavoratori di San Marino, a partire dell'applicazione corretta dell'assegno unico. Porremo una serie di temi per risolvere quello che, della legge, ancora non è applicato, come la Naspi". Poi "uno statuto dei lavoratori frontalieri che dia loro una veste giuridica in Italia".

Nel servizio l'intervista a Giuseppe Augurusa, responsabile frontalieri Cgil

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: