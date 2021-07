Frontalieri, protezionismo e formazione: un confronto sul lavoro a più livelli Oggi in Italia al via lo sblocco dei licenziamenti, prorogato a San Marino per tutto l'anno

Mancanza di personale qualificato, politiche di protezionismo e questione frontalieri. Il lavoro al centro della puntata di CloseUp. Proprio oggi l'Italia avvia lo sblocco dei licenziamenti, prorogato a San Marino per tutto l'anno L'apparente paradosso che ha portato, proprio alla vigilia della ripartenza, lo chef stellato Sartini ad annunciare la chiusura temporanea per mancanza di personale qualificato, apre un confronto a più livelli.

Non solo un problema di formazione, anche se è su questa che, ieri sera a CloseUp, ha insistito Usot nel corso della puntata dedicata al lavoro e partita con un confronto tra Segretario Lonfernini, sindacati e categorie economiche sul decreto sul lavoro occasionale La dinamica The Market- secondo i sindacati- ribadisce questa necessità e per la seconda fase si chiede l'avvio di formazione in loco e di un strumento adeguato in grado di reperire manodopera frontaliera. Ed è la questione frontalieri che assume in questo contesto un peso particolare; Agostino D'Antonio, vice presidente CSIR ribadisce l'esigenza di fare tornare l'appetibilità del Titano risolvendo una serie di questioni tuttora irrisolte di natura fiscale (come franchigia e doppia imposizione) o prettamente normativa. Ed anche Osla alla politica chiede più coraggio sull'assunzione dei frontalieri “bisogna sapere leggere i numeri della disoccupazione, la politica “di protezionismo” è eccessiva”.

Il Segretario al Lavoro difende le ragioni della sospensione della normativa che permetteva di assumere personale non residente con aliquota maggiorata del 4,5% “il lavoro frontaliero è una risorsa per a nostra economia ma è alla domanda residente che prima di andare a cercare fuori bisogna rispondere” L'impostazione del pdl che porterà alla vera riforma del lavoro a San Marino, rimane sullo sfondo, in attesa del confronto che verrà.

E mentre in Italia, proprio oggi, viene meno in alcune categorie il blocco dei licenziamenti, San Marino proroga per tutto l'anno gli interventi in materia di licenziamenti collettivi e ammortizzatori sociali.

Nel video l'intervista a Alessandro Zanotti, Coordinatore USOT, Michele Andreini Direttore Generale OSLA Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per il Lavoro

