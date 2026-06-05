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Frutta e verdura di stagione, prezzi in calo: è il momento di ciliegie, pesche, pomodori e tonno rosso

Secondo La Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati, aumentano le disponibilità e migliorano le quotazioni di molti prodotti estivi

5 giu 2026
Frutta e verdura di stagione, prezzi in calo: è il momento di ciliegie, pesche, pomodori e tonno rosso

Pesche, nettarine, ciliegie e pomodori abbondanti e convenienti, mentre sul banco del pesce trionfa il tonno rosso italiano. Sono i prodotti della settimana consigliati da La Borsa della Spesa realizzata da Bmti e Italmercati, per acquisti stagionali, convenienti e sostenibili. Il caldo estivo sta infatti stimolando la domanda di prodotti freschi e da consumare crudi premiando i listini all'ingrosso.

Le ciliegie continuano a rappresentare l'acquisto più consigliato, con un'ottima produzione e qualità con listini più bassi rispetto agli anni passati; nello specifico entrano in commercio le Georgia, le Ferrovia e le Durone tra 2,50 e 5,50 euro/Kg in base al calibro e alla varietà.

Ottimo momento anche per le pesche e le nettarine tra 1,80 e 2,80 euro/Kg a seconda della pezzatura, in calo all'ingrosso del 10%.

In miglioramento la qualità delle albicocche precoci, tra 2,30 e 3 euro/Kg. Se le angurie laziali e siciliane non superano 1,30 euro/Kg, i meloni retati viaggiano tra 1,20 e 1,60 euro/Kg, offrendo un'alternativa più economica rispetto ai lisci con picchi di 3,50 euro/Kg per il prodotto del Mantovano.

Per quanto riguarda gli ortaggi, l'aumento delle temperature spinge le produzioni e, di conseguenza, calano i prezzi dei pomodori. Ciliegino e i verdi scendono sotto i 2 euro/Kg, il Piccadilly tra 1,50 e 1,80 euro/Kg, mentre il Datterino si mantiene più alto tra 2,70 e 3,20 euro/Kg ma in calo rispetto agli scorsi mesi.

La convenienza caratterizza anche i cetrioli, favoriti dal clima e sostenuti dall'aumento della richiesta, da 1 euro/Kg ai 2,50 euro/Kg a seconda della varietà.

Procedono regolarmente melanzane e zucchine a pieno campo, a prezzi nella media del periodo da 0,90 a 1,20 euro/Kg.

Spostando l'attenzione sul comparto ittico, Bmti segnala un'abbondanza eccezionale di tonno rosso italiano, per il quale è consigliato l'acquisto di esemplari di pezzatura medio-piccola tra i 25 e i 40 chili, poiché presentano una carne più tenera e un minor accumulo di metalli pesanti rispetto ai grandi esemplari, con prezzi medi sui 16 euro/Kg.




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