Fulcas CSU: “La sicurezza dei lavoratori passa tramite controlli severi”

In testa sta la vicinanza a chi in questi giorni opera in prima linea - i sanitari, il personale medico e paramedico -, in parallelo, l'attenzione dei sindacati va ai lavoratori del pubblico e del privato impegnati nel garantire servizi essenziali: è il settore commercio, trasporti e logistica, impegnati ad assicurare ai cittadini sammarinesi i rifornimenti alimentari e di generi di prima necessità. Attività tutt'altro che esenti da rischi per la salute” - segnala la Fulcas CSU, che chiede a direzioni e responsabili aziendali massima garanzia e responsabilità nel fornire ai lavoratori dispositivi per la sicurezza dei lavoratori e dei clienti. “Fondamentale – scrive – accertare il rigoroso rispetto della distanza di sicurezza dei clienti, intervenendo tempestivamente in caso di inosservanza”. L'invito al Governo e alle forze dell'ordine, perché provvedano ad attivare controlli sul rispetto delle norme nei punti vendita della grande e piccola distribuzione aperti e l'effettivo adeguamento dei presidi in dotazione ai lavoratori. Segnalazioni sono giunte ai sindacati – fanno sapere – proprio sul rispetto della distanza minima da tenere di 1 metro nei supermercati. Poi il richiamo: “se qualche dipendente del commercio non se la sentisse di svolgere il proprio lavoro, che possa far valere il diritto sancito da decreto (d.l. 51/2020) di essere esentati dal servizio, senza ritorsioni da parte dei datore di lavoro”



