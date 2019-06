Fups-CSdL, il Direttivo ricorda Marino Venturini: "Un esempio da seguire per tutte le forze politiche"

Si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Marino Venturini, recentemente scomparso, la riunione del Comitato Direttivo FUPS-CSdL. Mite ma senza mai perdere di autorevolezza, Venturini, per il sindacato, rappresenta un esempio per tutti. “La politica è dialogo, equilibrio, compromesso. Questo – ribadisce la Fups - è uno degli insegnamenti più importanti che ci ha lasciato Marino Venturini, valido e attuale più che mai”. Dopodiché si è parlato di una iniziativa unitaria – lanciata insieme alla Federpensionati CDLS – ovvero l'organizzazione di un ciclo di incontri con i pensionati nei Castelli della Repubblica, che partirà mercoledì 3 luglio. L'occasione per un “confronto – precisano - sui temi più sensibili per i pensionati: dai rischi per il sistema pensionistico e per i fondi pensione, “messi in pericolo – sostengono - dalle scelte unilaterali del Governo e senza le dovute rassicurazioni delle banche”, alle condizioni della sanità sammarinese.