SAN MARINO Gas: aumenti bloccati fino a fine marzo, emesso il decreto in aiuto alle famiglie

Gas: aumenti bloccati fino a fine marzo, emesso il decreto in aiuto alle famiglie.

È stato emesso il Decreto Legge n. 16 sulle “Misure straordinarie per il contenimento dei costi delle utenze”, annunciato in conferenza stampa dal segretario Teodoro Lonfernini: "In via straordinaria - si legge - non si applicano gli aumenti tariffari per il servizio di fornitura e distribuzione di gas naturale di cui alla delibera in materia tariffaria dell’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia n.9/2022 dell’11 novembre 2022, mantenendo l’applicazione delle tariffe in vigore prima di tali aumenti. 2. L’intervento di cui al comma precedente si applicherà per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 marzo 2023". Dunque costo del gas non subirà aumenti, anche alla luce dell’andamento del mercato del gas naturale, caratterizzato da fluttuazioni che negli ultimi giorni hanno evidenziato una importante riduzione. Intervento voluto dal Governo anche per contenere l'inflazione.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: