Gas in calo, Affronte: "Valuteremo adeguamento"

Dopo mesi segnati da rincari e profonda incertezza, negli ultimi tempi i prezzi del gas hanno registrato una nuova discesa. Per questo il segretario Teodoro Lonfernini, in accordo con i vertici dell'Azienda dei servizi, ha chiesto un ri-adeguamento delle tariffe all'Autorità che ora dovrà decidere in merito.

La richiesta, spiega il presidente dell'Autorità Energia, Marco Affronte, è di "applicare anche per il gas una tariffa indicizzata. Di sicuro non vogliamo inseguire in maniera schizofrenica il mercato". Con questa impostazione, spiega, "ci sarebbero forti rincari per i cittadini se la materia prima dovesse tornare ai prezzi dello scorso anno". La decisione arriverà nell'arco di 30 giorni durante i quali l'Autorità dovrà effettuare una serie di valutazioni e confrontarsi con Aass.

Sul fronte politico, Repubblica Futura chiede uno stanziamento da parte del Governo per il caro bollette, insieme a tariffe del gas più basse che non vadano oltre i costi reali sostenuti dall'Azienda e a una rimodulazione dei prezzi per l'energia elettrica in favore delle fasce più deboli.



Nel servizio l'intervista a Marco Affronte, presidente Autorità Energia San Marino